Kerk eist excuses van burgemeester Halsema na beschuldiging over homogenezing

AMSTERDAM - De Hillsong Church, die diensten houdt in het Theater Amsterdam in de Houthavens, heeft in een brief om excuses gevraagd van burgemeester Femke Halsema. Ze zei een paar weken geleden dat er in het theater homogenezing plaatsvindt, maar de kerk ontkent dat.

Burgemeester Halsema: "Homogenezing Songhill church geen speculatie" - NH Nieuws

Halsema sprak zich over de kerk uit na vragen van SP-fractievoorzitter Erik Flentge. Ze beloofde in gesprek te gaan met de verhuurder van het pand. "Want het is misschien geen gemeenschappelijk vastgoed, maar het is misschien wel goed om hier even te memoreren dat het een musicaltheater is, dat is gebouwd, dat is ook wel van een tragische ironie, voor Anne Frank de Musical. Dan kan het niet zo zijn dat in dat theater tegelijkertijd homogenezing plaatsvindt, of gepredikt wordt."

Google Streetview

'Niet enkel vermoedens' Na een vraag van de ChristenUnie zei Halsema dat het niet enkel om vermoedens ging. 'U kunt er van op aan dat als wij een ernstig gesprek gaan voeren met de verhuurder, waarbij ook goed is dat we daar geen bevoegdheden hebben, alleen een ernstig gesprek kunnen voeren, meer kunnen we niet, maar dat we dat nooit zullen doen op basis van speculatie. Maar op basis van informatie.' In de brief aan de burgemeester spreekt de kerk van 'valse beschuldigingen. 'Hillsong Church predikt en onderschrijft geen "homo-conversietherapie"/"homogenezing". 'Onze Global Senior Pastor heeft zich zelfs publiekelijk hiertegen uitgesproken. In publieke verklaringen heeft hij onder meer uiteengezet dat Hillsong Church "a vocal opponent of gay conversion therapy" is.

Quote "Onze Global Senior Pastor heeft zich zelfs publiekelijk hiertegen uitgesproken" Hillsong Church

De kerk wil nu een publieke correctie en verontschuldiging. De ChristenUnie heeft de brief op Twitter gepubliceerd. Duoraadslid Gertjan van Den Heuvel spreekt van een 'duidelijk statement'. De partij heeft de burgemeester een dag na de vergadering al gevraagd op welke informatie zij zich baseerde. Het antwoord op die vraag wordt over een paar weken verwacht.