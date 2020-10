VLOG: Desi ontmoet de kleurrijke Westfriezen achter de LHBTI foto-expositie

HOORN - Dit weekend start de Westfriese Regenboogweek met aandacht voor de LHBTI gemeenschap in West-Friesland. Desi neemt een kijkje bij een foto-expositie met portretten van Westfriese LHBTI-ers. Ze ontmoet de kleurrijke personen op de foto's en ontdekt waarom zo'n week nu zo belangrijk is.

In pop-up museum Expoost in Hoorn is vandaag een expositie geopend waar portretten te zien zijn van Westfriese LHBTI-ers (LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).

Fotograaf Kenneth Stamp legde vorig jaar een aantal LHBTI West-friezen vast in het decor van de museumboerderij in Hoogwoud. Bij voormalig bewoner van de boerderij, Adriaan Donker, was vroeger iedereen welkom ongeacht leeftijd, geaardheid en afkomst; voor de Westfries was iedereen gelijk. In die geest maakte Stamp de serie portretten op de boerderij.

Op de expositie zijn de portretten van onder andere transgender Kimberly en haar partner te zien, vertelt Joke van der Meij, curator van Expoost. "Dit is zo'n prachtige vrouw. Ze wil laten zien dat je als transgender meer bent dan een man in vrouwenkleren met een pruik op. Ze straalt echt vrouwelijkheid uit."

Iedereen doet er toe

Ook de Hoornse Wethouder Simon Broersma en zijn partner zijn geportretteerd. Desi sprak met hem na de opening van de expositie. "Mensen moeten elkaar niet in hokjes stoppen. Iedereen heeft vooroordelen, ik ook, maar je moet je hierdoor nooit laten leiden", aldus Simon Broersma.

Benieuwd hoe de foto's eruit ziet en wat Hans, een van de geportretteerde, zelf van zijn foto vindt? Bekijk dan de video.