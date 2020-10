VLOG: Desi ontwerpt een digitale 3D munt tijdens de Kinderboekenweek

WOGNUM - In de bibliotheek van Wognum zit een DigiLAB waar kinderen hun digitale vaardigheden op een speelse manier kunnen verbeteren. In combinatie met de Kinderboekenweek is er deze week een speciale opdracht: ontwerp je eigen digitale munt. Desi bezoekt het DigiLAB en gaat de uitdaging aan.

Tot en met 11 oktober is het Kinderboekenweek, dit jaar is het thema: 'En toen?'. Dit thema moet laten zien dat je niet in een tijdmachine hoeft te stappen om andere tijden en werelden te ontdekken, maar dat je ook gewoon een boek kunt openslaan.

Het DigiLAB

Het DigiLAB is een leertuin voor kinderen met onder meer 3D printers, robots, programmeerspellen en green screens. "Je kunt aan de ene kant spelen met digitale middelen, maar de bedoeling is ook dat kinderen echt iets leren", vertelt coördinator Sebastian van der Linden aan Desi.

Naast het trainen van de digitale vaardigheden richt het DigiLAB zich ook op de 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken, mediawijsheid en samenwerken. "Leren samenwerken op een speelse manier", aldus Sebastian.

Een 3D-munt ontwerpen

De opdracht waar Desi zich samen met de kinderen op mag storten is het ontwerpen van een 3D munt die te maken heeft met het thema van de Kinderboekenweek. Zo kan een munt te maken hebben met geschiedenis of een boek die op de boekenlijst staat.

Desi kiest voor het boek van Jochem Myer: 'De Gorgels - En toen?', een verhaal over de zoektocht naar je eigen geschiedenis. Of het Desi lukt een munt te ontwerpen? Dat zie je in de video: