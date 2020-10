VLOG: Desi leert gebarentaal

HOORN - Tijdens de persconferenties van het kabinet heeft gebarentolk Irma Sluis bijna iedereens hart gestolen. Gebarentaal is daardoor meer onder de aandacht gekomen en Desi wil ontdekken of zij gebarentaal kan leren.

Waar kun je dat beter uitvinden, dan bij een echte gebarentaalles. Nino Lantink en Marijn Snater hebben een aantal lessen georganiseerd in Hoorn. Dit is voortgekomen uit het feit dat Nino zelf doof is en mensen om hem heen met hem willen communiceren. Toen is de les in Café Charlies gestart met een aantal vrienden van zijn vriendin en daarna is het verder uitgegroeid.

Het is een laagdrempelige les, waarbij je bijvoorbeeld de gebaren leert voor: taxi, bus, Facebook, maar ook het alfabet en je eigen naam.

Of het Desi lukt gebaren te leren? Dat zie je in de video!