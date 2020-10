Nieuwe opvang voor wilde dieren in nood bij Helderse vallei kan gebouwd worden

"Het is ook echt hoognodig", vertelt directeur Katelijne van Spronsen van stichting Wildopvang De Helderse Vallei. "De oude vogelopvang hier vlakbij, staat op instorten. De mensen die kunnen daar eigenlijk niet meer volgens de kwaliteitseisen werken dus dat is echt aan vervanging toe."

In de nieuw te bouwen opvang is straks niet alleen maar plaats voor vogels. "Er komen ook zoogdieren zoals konijnen, hazen en egels. Er komt een rustige entree waar mensen in stilte kunnen worden gebracht. Er komt een intensive care afdeling. Dieren kunnen dan revalideren in vollières en later hier aan het water, of elders worden uitgezet."

Duurzaamheidscentrum

De Helderse vallei heeft al heel veel dieren rondlopen, van ezels tot kippen en van geiten tot hertjes. Er wordt veel gedaan aan natuur- en milieueducatie. "We zijn een duurzaamheidscentrum. Duurzaamheid wil zeggen goed voor jezelf zorgen en je omgeving. Voor ons hoort daar ook die wilde leefomgeving bij. We hebben nu huisdieren en dieren van de boerderij. Straks kunnen we ook de wilde dieren laten zien en vertellen over hun leefomgeving", legt Van Spronsen uit.

Er ligt inmiddels een eerste ontwerp klaar voor het nieuwe pand. "Het moet hier komen op de Paardenweide. Aan de ene kant heb je hier bos, aan de andere kant water. Het ontwerp is begonnen vanuit de veiligheid van de vleugels van een vogel. Het is echt prachtig. We hopen dat daar zo snel mogelijk een handtekening onder kan worden gezet. En dan wordt het hier uitgemeten en dan kan er worden gebouwd."