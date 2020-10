Hoornse zzp'ers gedupeerd door fout in online formulier voor schuldhulpverlening

"Dit is heel verdrietig", betoogt VVD'er Rob Droste, die de fout constateerde. "De fout is nu hersteld, maar maandenlang hebben zelfstandigen deze hulp niet kunnen aanvragen en dat is in deze tijd wel pijnlijk."

Uit onderzoek van de Rekenkamer werd de gemeente eerder al aanbevolen zzp'ers met financiële problemen begeleiding te bieden. Volgens Droste werd het beleid wel aangepast, maar de aanmeldprocedure op de website niet.

"Wanneer de zzp'er op de site van de gemeente de vraag kreeg: 'bent u zzp'er?' Dan werd diegene voor hulp doorverwezen naar WerkSaam. Terwijl op de website van WerkSaam te lezen is dat je voor schuldhulp een aanvraag moet doen bij de gemeente", aldus Droste.

Opmerkelijk

Droste had al het idee dat er iets niet klopte toen hij de kwartaalcijfers bekeek. "Hierin was te zien dat in Hoorn nul zelfstandig ondernemers hulp hadden aangevraagd, waar in andere gemeentes die aanvragen ten tijde van corona juist stijgen." De VVD'er hoorde ook tijdens zijn vrijwilligerswerk bij de voedselbank veel klachten van zzp'ers over hulpverlening bij schulden.

"Ik dacht dat dat toch inmiddels toegankelijker zou moeten zijn", vertelt hij. Hij besloot zelf de proef op de som te nemen en ontdekte dat zelfstandigen in het systeem van de website nog steeds uitgesloten worden. "Dit is heel verdrietig. zzp'ers vielen maandenlang tussen wal en schip en juist in een tijd dat het hard nodig was."

Overblijfsel van oud beleid

Een gemeentewoordvoerder bevestigd de fout en laat weten dat deze zo snel mogelijk is hersteld. "Het formulier op de website was een overblijfsel van het oude beleid, dit is zo snel mogelijk hersteld." De VVD vraagt het college om een reactie en een verklaring, voordat de vragen aan de VVD beantwoord zijn wil de gemeente geen verdere toelichting geven op dit incident.