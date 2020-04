Voedselhulp voor ondernemers en zzp'ers: ondanks schaamte wel noodzakelijk

AMSTELVEEN - Goed nieuws voor Amstelveense ondernemers en zzp'ers die door de coronacrisis in nood verkeren: ze kunnen per direct aanspraak maken op voedselhulp. Twee keer per week worden er gratis voedselpakketten uitgedeeld in wijkcentrum Het Pluspunt.

NH Nieuws

Het idee voor de voedselhulp komt van taxichauffeur Marko van Kesteren. Omdat hij geen ritjes meer kon rijden, verloor hij van de ene op de andere dag zijn inkomen. "Geen horeca, geen Schiphol, geen klanten" legt hij uit. "Als je door je buffer heen bent en je hebt nog twee tientjes op je rekening staan, kun je nog één keer boodschappen doen en dat is het."

Om toch te kunnen eten benaderde hij de voedselbank en welzijnsorganisatie Participe. Samen met Participe bedacht de taxichauffeur het plan om supermarkten te benaderen met het verzoek voedsel af te staan aan ondernemers en zzp'ers die net als Marko op zwart zaad zitten. "Veel ondernemers hebben wel een hulpvraag ingediend bij de gemeente maar nog niets ontvangen. Die zitten nu zonder geld en dus ook zonder eten", vertelt Van Kesteren terwijl hij de eerste klant aan een voedselpakket helpt.

Of veel ondernemers gebruik gaan maken van de voedselhulp zal de komende weken duidelijk worden. "Vandaag hebben acht ondernemers zich opgegeven voor een voedselpakket en dat worden er zeker meer zodra het beter bekend wordt", spreekt wijkcoach Wilma Stokkel van Participe, die vandaag de uitgifte coördineert, haar verwachting uit. "Veel ondernemers schamen zich om hulp aan te nemen, omdat ze als ondernemer gewend zijn om zelf hun broek op te houden. Maar die schaamte is echt nergens voor nodig", benadrukt ze. De hoop is dat meer ondernemers in nood hun weg zullen vinden naar het uitgiftepunt.