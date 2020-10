AZ versterkt zich met Bruno Martins Indi

Martins Indi speelde in het verleden onder meer 102 eredivisiewedstrijden voor Feyenoord. Na vier seizoenen in Rotterdam vertrok de centrale verdediger naar Porto. In 2016 verruilde hij de Portugese topclub voor Stoke City. Dit seizoen speelde Martins Indi pas twee wedstrijden in de Championship, het tweede niveau in Engeland, voor The Potters.

Presentatie

Woensdag wordt Martins Indi gepresenteerd in Alkmaar. NH Sport is aanwezig bij de presentatie en het interview met de nieuwe aanwinst zal op deze website worden gepubliceerd.