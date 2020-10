AZ-verdediger Joris Kramer op huurbasis naar Cambuur

LEEUWARDEN - AZ verhuurt Joris Kramer komend seizoen aan SC Cambuur. De Friezen hebben ook een optie tot koop bedongen voor de 24-jarige verdediger, die nog tot medio 2021 onder contract staat in Alkmaar. Ook Rasmus Wendt vertrekt. Hij gaat verder bij sc Heerenveen.

Kramer speelt sinds 2009 in de jeugdopleiding van de Alkmaarders, die de Heilooër op dat moment overnamen van De Foresters. De verdediger maakte vooral minuten bij Jong AZ en werd tijdens het seizoen 2016/2017 uitgeleend aan FC Dordrecht. Daar was hij een vaste waarde in het eerste elftal.

Op 28 augustus 2019 maakte Kramer in duel met FC Groningen zijn debuut in de Alkmaarse hoofdmacht. Tot meer officiële wedstrijden voor de ploeg van trainer Arne Slot kwam hij nog niet. Cambuur neemt op dit moment de vijfde plaats in op de ranglijst van de eerste divisie.

