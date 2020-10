Kerstshow in coronatijd: zo leidt tuincentrum Hoogwoud menigtes in goede banen

HOOGWOUD - In de laatste maanden van het jaar is het vrijwel altijd druk bij De Boet in Hoogwoud. Voor de kerstshow die het tuincentrum jaarlijks optuigt, komen dagelijks duizenden bezoekers van heinde en verre, soms zelfs per touringcar, naar West-Friesland. Omdat dat dit jaar waarschijnlijk niet anders is, heeft het tuincentrum maatregelen genomen om de mensenmassa's in corona-veilige banen te leiden.

Als de tuinmeubelen zijn uitverkocht, komen daar kerstbomen voor in de plaats. In vijf weken tijd wordt het tuincentrum omgetoverd in kerstsferen. Kerstballen, nepsneeuw, verlichting en kerstdorpen: tijdens een wandeling van ruim anderhalf uur zie je het allemaal voorbijkomen. En omdat de kerstshow zo populair is, zijn er maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bekijk in de reportage hoe De Boet zich klaarstoomt voor de kerstshow.

Dit zijn de coronamaatregelen tijdens de kerstshow van De Boet. - NH Nieuws

Eén van de veranderingen die meteen opvalt is de grote witte tent die op de parkeerplaats staat. Iedere bezoeker moet zich daar melden en per winkelkarretje mogen twee bezoekers naar binnen. Zijn de karretjes op? Dan moet je in de rij wachten tot er een karretje beschikbaar is. Geen uitje Om drukte te vermijden worden bezoekers geacht de winkeltijd te beperken. Het tuincentrum hoopt dat bezoekers het dit jaar niet zien als uitgebreid gezinsuitje. "Het uitje, dat willen mensen graag beleven, maar we hopen wel dat mensen hun gezonde verstand gebruiken en gedoseerd een bezoek brengen", zegt bedrijfsleider Cynthia de Best. Zo is er dit jaar geen levende kerststal en ook het treintje voor de kinderen ontbreekt. Deels om hygiënische redenen, maar ook omdat het de doorstroming van het publiek kan belemmeren. Horeca en mondkapjes Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, zijn er ook strikte regels voor de horeca en is er op de twee horecapunten slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wat betreft mondkapjes hebben Cynthia en haar collega's na de laatste persconferentie ook actie ondernomen. "Mondkapjes worden nu natuurlijk aangeraden", vertelt ze. "Wij hebben ze nu voor de mensen die ze willen, dus klanten en personeel, binnen bereik. Maar het is nog niet verplicht, dus we lopen niet allemaal met een mondkapje." Nog één week en dan moet alles klaarstaan voor het publiek. Vandaag was de opbouw nog in volle gang. "Het is immens, we worden twee kilo lichter voor de kerst", lacht Cynthia. "Dus dat is goed als je tegen de kerst je maaltijd naar binnen werkt." Aanstaande zaterdag start de kerstshow. Wie de drukte compleet wil vermijden, kan de show ook online bezoeken.

NH Nieuws