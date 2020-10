Weesp zet ook streep door alternatieve sinterklaasintocht: "Te groot risico"

Nu afgelopen week de coronamaatregelen verder zijn aangescherpt, wordt ook daar de stekker uitgetrokken. "Telkens kwamen we weer op het punt dat het niet te doen is om er voor te blijven zorgen dat er niet te veel mensen bij elkaar komen. We vinden het risico dat het te druk wordt veel te groot", vertelt Aleman. "Dat geldt niet alleen voor kleinschalige intochten in de buitenlucht, maar ook voor een alternatief dat we voor binnen hadden bedacht. Je hebt het al snel over 1.500 Weesper kinderen en ouders die we dan verdeeld over een dag laten langskomen. Ook daar is de kans te groot dat het te druk wordt. Dat willen we niet riskeren."

Weesp al weken 'coronabrandhaard'

Wat ook sterk meespeelt is het feit dat Weesp al weken tot de grootste 'coronabrandhaarden' van Nederland behoort. "Gezien de huidige situatie vinden we het gewoon niet verantwoord om wat te gaan doen. Dat voelt ook niet goed", betoogt Aleman. "En daarnaast: we kunnen vandaag wat bedenken, wat volgende week al niet eens meer mogelijk is. Hoe blij we ook zijn met alle medewerking die we krijgen van bijvoorbeeld van de gemeente, het is echt niet te doen."

Toch benadrukt Aleman dat Weesper kinderen zich geen zorgen hoeven te maken: Sinterklaas komt, hoe dan ook. "De Sinterklaasintochten op scholen zullen dit jaar een nog grotere rol krijgen. Dat loopt op scholen al fantastisch en Sinterklaas komt daar sowieso. Als Sinterklaascomité gaan we ons richten op volgend jaar."