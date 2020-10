Effectiviteit Taabouni en Oosting niet genoeg voor Jong AZ-zege op MVV

Het duurde niet lang voor Jong AZ de openingstreffer op het had genoteerd. De eerste mogelijkheid was nog wel voor de bezoekers via Tibaut van Acker, maar nadat de Belg naast het doel van AZ-keeper Beau Reus had gemikt was het aan de andere kant wel raak. Thijs Oosting legde de bal af op Mohamed Taabouni, die bekwaam zijn vijfde van het seizoen binnenschoot.

Na de rust was het woord echter weer aan de tandem Taabouni/Oosting. Dit keer was het de spits die af mocht ronden nadat eerstgenoemde de bal fraai verlengde. Toch gaf de ploeg uit Mastricht zich niet gewonnen en de équipe van trainer Ron Elsen kwam binnen een mum van tijd weer op gelijke hoogte met Jong AZ.

Kansen op de overwinning

Beide ploegen gingen in de slotfase op zoek naar de winnende treffer, wat resulteerde in kansen voor zowel Jong AZ als MVV. Invaller Richard Sedlacek raakte namens de Alkmaarders de paal en Joey Jacobs knikte in blessuretijd in kansrijke positie over. Toch mocht Jong AZ niet klagen dat het een punt aan de wedstrijd overhield. In de laatste seconde van de wedstrijd had Schroijen de winnende namens MVV nog op zijn schoen, maar hij zag zijn schot voorlangs gaan.

Opstelling Jong AZ: Reus; Jacobs, Koopmeiners, Velthuis, Gullit; Franken (Berkhout/80), Taabouni, Goudmijn; Margaret, Oosting, Allouch

Opstelling MVV Maastricht: Lathouwers, Martina, Mares, Waem (Zeegers/66), Salasiwa; Deom, Van Acker, Kostons (Stavitski/66); Schroijen, Duin, Zamouri (Mickels/30)

Opstelling Jong AZ: Reus; Jacobs, Koopmeiners, Velthuis, Gullit; Franken (Berkhout/80), Taabouni, Goudmijn; Margaret, Oosting, Allouch

Opstelling MVV Maastricht: Lathouwers, Martina, Mares, Waem (Zeegers/66), Salasiwa; Deom, Van Acker, Kostons (Stavitski/66); Schroijen, Duin, Zamouri (Mickels/30)