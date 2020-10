Maanden training voor de Ironman niet voor niets: Mike komt vandaag tóch in actie

Inmiddels was Mike er dubbel en dwars klaar voor: de Ironman stond in eerste instantie in juni van dit jaar op het programma. Vanwege het coronavirus werd het daarna verplaatst naar oktober, maar onlangs is die datum opnieuw verschoven naar juni volgend jaar.

"Toen het werd afgelast dacht ik in eerste instantie, shit... Ik zat er wel even over in", vertelt hij. "Maar tijdens een training had ik later zoiets van 'we gaan het gewoon doen'!" Aan de trainingsuren zal het niet liggen: Mike traint sinds februari en besteedt met een coach zo'n tien à elf uur per week aan de voorbereidingen van de Ironman.