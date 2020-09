IRONMAN Westfriesland: van uitstel komt nu tóch afstel

WEST-FRIESLAND - IRONMAN Westfriesland gaat toch echt niet door dit jaar. Het evenement, dat eind juni zou plaatsvinden, werd eerder al naar het najaar verplaatst vanwege corona. De organisatie had de plannen rond voor een editie zonder publiek in het eerste weekend van oktober, maar dit wordt tot spijt van de organisatie niet goedgekeurd door de veiligheidsregio.

Drie dagen lang zwoegen op het asfalt en in het water. De deelnemers die hiervoor hebben getraind, keken er volgens wedstrijddirecteur Rob Frambach naar uit: "Triatleten snakten naar een race en het ziet er naar uit dat hun geduld nog meer op de proef wordt gesteld. Ook vrijwilligers en leveranciers stonden klaar om het evenement mogelijk te maken. Helaas moeten we nog een jaar geduld hebben.”

De organisatie wilde het onmogelijke mogelijk maken, vertelt wedstrijdorganisator Vincent van der Stouwe. "We zijn coronaproof en doen daarmee iets wat voor de buitenwereld wellicht onmogelijk lijkt, namelijk een veilig triatlonevenement organiseren met alle aanpassingen en maatregelen die nodig zijn. Maar helaas, het laatste woord is niet aan ons, maar aan de regio waar we te gast zijn.”