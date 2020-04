Ironman-weekend uitgesteld door coronacrisis, nu waarschijnlijk in najaar

HOORN - Geen uitstel, maar afstel voor het Ironman 70.3-weekend in West-Friesland, dat dit jaar van 26 tot 28 juni zou plaatsvinden. Dat is de boodschap van directeur Vincent van der Stouwe van Extraleisure aan de 4000 atleten en 500 vrijwilligers die zich verheugden om eind juni aan de start te verschijnen.

De keuze om het sportevenement uit te stellen komt door de coronacrisis. Een grote teleurstelling, zeker als je bedenkt dat zowel de deelnemers als de organisatie hier een jaar naartoe hebben gewerkt. De organisatie wil echter geen enkel risico nemen en benadrukt dat de gezondheid voorop staat.

Van der Stouwe wil zo snel mogelijk, het liefste voor 30 april, met een alternatieve datum komen. De nieuwe datum voor het evenement wordt waarschijnlijk in het najaar. “Maar niet later dan half oktober, want dan is het water te koud voor de zwemmers.”

Hij hoopt dat alle sporters gezond blijven en op een verantwoorde wijze blijven doortrainen. “We hopen iedereen in het najaar weer aan de start te zien.”

Het Ironman 70.3 weekend is altijd een grote happening waaraan iedereen - van jong tot oud - aan diverse onderdelen mee kan doen. Hoogtepunt is de zondag met de Ironman 70.3 (een halve marathon, red.) waar 2200 deelnemers aan de start verschijnen. Ook dit jaar waren alle startplekken voor het populaire sportfestijn vergeven.