DEN BURG - De Texelse coronatestlocatie van de GGD in Den Burg verhuist volgende week van De Bolder naar een nieuwe ruimte in Schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan in Den Burg. Volgens Starlet Diagnostisch Centrum, dat de testlocatie in opdracht van de GGD beheert, was er vanwege de toenemende drukte, het langduriger karakter en de veranderende weersomstandigheden een andere locatie nodig.