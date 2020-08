Texel heeft nu eigen coronateststraat: "Vandaag en morgen zitten we vol"

DEN BURG - Rond 12.15 uur stonden de eerste gegadigden in de Reijer Keizerstraat in Den Burg klaar voor een coronatest. Op de lijst prijkten veertien namen van Texelaars die graag willen weten of ze het virus nu wel of niet onder de leden hebben. De komst van zo'n testlocatie was al langere tijd een wens op het eiland.

"Voor een coronateststraat was een behoefte bij de Texelaars, de huisartsen en ook de GGD wilde heel graag een oplossing voor Texel", vertelt Jeannette Goudriaan van Starlet, de organisatie die de tests uitvoeren. "Wij zijn hier elke dag actief, hebben veel personeel op Texel en vandaag hebben we aangeboden om daar een rol in te spelen."

"Het is heel belangrijk voor het eiland", beaamt wethouder Jaap Vlaming van de gemeente Texel. "Mensen moesten anders naar Alkmaar of Hoorn voor een coronatest. En dat vraagt heel veel reistijd, maar ook weer veel contact met andere mensen. En daarnaast hebben we hier natuurlijk veel toeristen. Dus dan graag een teststraat dichtbij."

Uitstrijkje

Bij de entree van de testlocatie staan medewerkers klaar om de mensen te begeleiden. Mensen mogen op een stoeltje plaatsnemen. Eerst wordt er dan een uitstrijkje van de keel genomen. Daarna gaat er nog een wattenstaafje in de neus. Het valt mee, vindt één van de testers: "Ik ben blij dat ze hier nu zitten. Ik wilde me al eerder laten testen, maar dan moest ik naar Alkmaar of Hoorn en daar had ik geen zin in."

Elke dag worden er een uur lang tests afgenomen, online of via de telefoon kan er worden gerserveerd voor een plekje. Er is ruimte voor twaalf tot veertien klanten. Dat de behoefte er is, is duidelijk. "We zitten vandaag en morgen vol, woensdag zijn tot nu toe vier plekken bezet. Het is wel zo dat het nu natuurlijk ook nieuw is", legt Goudriaan uit. "Mensen hebben er misschien ook al lang op gewacht en komen dan ook meteen. Het is dus even een kwestie van afwachten wat er precies gaat gebeuren. Als het moet, kunnen we opschalen."