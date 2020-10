Kunst10Daagse Bergen toch van de baan

BERGEN - Door de recente nieuwe coronaopleving is de Kunst10Daagse 2020 van de baan. De gemeente en de Kunst10Daagse zien onder de recente aangescherpte maatregelen door het stijgend aantal besmettingen geen mogelijkheden het evenement, dat van 9 tot 18 oktober zou plaatsvinden, door te laten gaan.

Het leek er afgelopen juli op dat er dit jaar toch - hetzij in een aangepaste vorm - een Kunst10Daagse (K10D) in Bergen zou kunnen plaatsvinden. De maand ervoor werd de editie van 2020 vanwege de toen geldende coronamaatregelen geschrapt. Nu valt alsnog definitief het doek voor het drukbezochte kunstevenement.

"De recente nieuwe opleving van corona gooit op de valreep roet in het eten", melden de gemeente en het K10D-bestuur. Het programma voor 2020 was al beperkt tot de exposities van 184 deelnemende kunstenaars. Centrale publieksevenementen zoals bijeenkomsten, openingen en concerten vervielen.

De tweede golf van de pandemie was aanleiding tot hernieuwd overleg tussen de gemeente en K10D. "Na advies van de Veiligheidsregio zijn we helaas gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de K10D onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Dat betekent dat er geen vergunning voor het evenement kan worden afgegeven."