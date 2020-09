Financiële steun voor Cinebergen, International Holland Music Sessions en Kunst10Daagse

Het betreft een eenmalige aanvullende subsidie van maximaal 85.000 euro. Het bedrag komt overeen met de extra uitkering die de gemeente krijgt vanuit het gemeentefonds.

De cultuursector in Bergen liep flinke schade op nadat bezoekers wegbleven en evenementen niet doorgingen. Naast financiële ondersteuning van de gemeente wordt ook een beroep gedaan op het cultureel noodfonds van de provincie.

Culturele infrastructuur

De organisaties zetten zelf ook een deel van hun eigen vermogen in. Wethouder Antoine Tromp: "Hiermee houden we in ieder geval de minimale culturele infrastructuur van Bergen in stand. Per organisatie is de financiële hulp maatwerk. Het gevaar op de langere termijn is hiermee niet afgewend, maar deze instellingen kunnen in ieder geval nu door tot het einde van het jaar. We kijken nu al naar eventuele mogelijke maatregelen voor 2021."