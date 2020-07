Kunst10Daagse Bergen gaat toch door, maar dan net even anders

BERGEN - De Kunst10Daagse in Bergen gaat door. De gemeente Bergen heeft na de laatste versoepelingen van de coronamaatregelen toch een vergunning verleend voor het evenement. De editie van 2020 vindt nu plaats in aangepaste vorm, van 9 tot en met 18 oktober. Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal .

Vorige maand maakten de organisatoren Kunst10Daagse bekend dat het evenement dit jaar zou sneuvelen vanwege de coronamaatregelen. Nu is er dus beter nieuws.

Voor publiek en kunstenaars verandert er in principe weinig. De kunstcreaties worden geëxposeerd in galeries, ateliers en op privélocaties in Bergen en Bergen aan Zee. De RIVM-richtlijnen rond het aantal bezoekers, de hygiëne en de anderhalve meter afstand moeten wel kunnen worden nageleefd.

Elementen als de samenwerking met Kranenburgh, concerten in de kerk of op straat, de fototentoonstelling op het Hof, het informatiecentrum bij de Ruïnekerk en de hop-on- hop-off-busjes, zijn dit jaar niet aanwezig.

Geen kunstcatalogus

Ook de catalogus van de kunstwerken en de evenementen zal dit jaar niet verschijnen. Het organiserend comité is in plaats daarvan een samenwerking aangegaan met de Kunst- en Museumkrant, die in een oplage van 20.000 exemplaren wordt verspreid in Noord-Holland bij musea, galeries en winkels. De Kunst- en Museumkrant komt uit in september.

Inschrijven

De inschrijving is heropend om kunstenaars de gelegenheid te geven alsnog mee te doen. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 20 juli inschrijven.