Tijd dringt aan onderhandelingstafel van KLM

KLM en pilotenvakbond VNV hadden er al uit moeten zijn, maar onderhandelen momenteel nog steeds over het herstructureringsplan dat vandaag nog bij minister Hoekstra van Financiën moet worden ingediend. KLM is op hoofdlijnen akkoord met zeven van de acht bonden, maar met de piloten is nog steeds geen deal.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet De live webcast die KLM-topman Pieter Elbers vandaag zou gaan geven, is al uitgesteld naar morgenochtend. In die live uitzending worden de ruim 30.000 medewerkers bijgepraat over de reorganisatie binnen KLM. Bekend is dat er 5.000 banen verloren gaan, waarvan veel contracten al niet meer verlengd zijn en van vrijwillig vertrekkende KLM'ers. Maar wie gedwongen ontslagen wordt, is tot op dit moment onduidelijk, maar dat het gebeurt is onvermijdelijk. KLM-onderhandelaar over waar de ontslagen zullen vallen. Artikel gaat verder onder de video

Duit in het zakje Alle KLM'ers die wel mogen blijven, gaan het voelen in hun portemonnee. KLM-onderhandelaar Kim Bruggeman is nog in gesprek over een deal met de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) over hun duit in het zakje. Waar de onderhandelaars het maar niet over eens worden, wil Bruggeman niet zeggen. Kim Bruggeman legt uit wat er moet gebeuren om aan de voorwaarden te voldoen om 3,4 miljard euro aan leningen en garanties te krijgen van minister Hoekstra. Artikel gaat verder onder de video

Boos Dat bijna alle vakbonden op de laatste dag toch tot een akkoord zijn gekomen met KLM kan een klein wonder worden genoemd. De bonden waren niet te spreken over de late betrokkenheid bij de onderhandelingen. KLM en de overheid zijn zonder de vakbonden gesprekken gaan voeren over de miljardenlening. Omdat dat geen onderhandelingen zijn over arbeidsvoorwaarden, waren de bonden daar ook niet voor uitgenodigd, legt Bruggeman uit. Rivaal Vakbond FNV vindt dat KLM vooral het grondpersoneel onevenredig hard pakt door in hun arbeidsvoorwaarden te snijden en tijdelijk personeel geen nieuwe contracten aan te bieden. Volgens de bond wil KLM vooral met goedkope uitzendkrachten gaan werken, waaronder bij grondafhandelaar Dnata, dat onderdeel is van rivaal Emirates uit Dubai. KLM laat daar niets over los.