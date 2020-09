Gooise middelbare scholen blijven voorlopig fysiek lesgeven: "Wel vinger aan de pols"

BUSSUM - Gooise middelbare scholieren moeten gewoon naar school om hun lessen te volgen: laptops voor lessen op afstand blijven ondanks het toenemende aantal coronabesmettingen voorlopig nog even in de kast. Dat zegt Annette Kil, bestuurder van de Gooise Scholenfederatie waar een groot deel van de Gooise middelbare scholen onder valt.

De Gooise scholenkoepel ziet vooralsnog geen aanleiding om scholen voor een deel dicht te doen en net als afgelopen voorjaar weer lessen op afstand te geven. "We hebben op onze scholen goede coronaprotocollen en de regels worden goed nageleefd", vertelt Kil. "Daar vertrouwen we vooralsnog op. Er gaan nog geen maatregelen aankomen waarbij we voor al onze scholen weer lessen buiten de deur gaan geven. Wel kunnen we per school maatwerk toepassen, maar dat is nog niet aan de orde."

Aantal besmette leerlingen valt mee

Of er weer meer lessen op afstand gegeven gaan worden hangt volgens Kil af van het aantal coronabesmettingen op de verschillende scholen. Dat vooralsnog erg mee op de Gooise middelbare scholen. "Natuurlijk hebben ook wij steeds meer te maken met coronabesmettingen, maar dan gaat het per keer steeds om één of twee leerlingen. Deze leerlingen blijven dan vanzelfsprekend thuis. Grote groepen van met corona besmette leerlingen, zoals deze week nog vlakbij ons op het Griftland College in Soest, hebben we nog niet gehad. We hopen van harte dat dat zo blijft, maar de situatie verandert natuurlijk met de dag."