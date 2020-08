Schoolklas Bussumse middelbare school dag thuis na coronabesmetting leerling

De coronabesmetting van de leerling kwamen afgelopen zondag aan het licht, toen de leerling de uitslag van een coronatest kreeg. "Deze leerling bleek woensdag en donderdag klassikaal les te hebben gevolgd op school. We hebben zondag meteen met de GGD gebeld om advies te vragen", vertelt rector Harko Boswijk. "Het was wel al snel duidelijk dat deze leerling geen intensief contact heeft gehad met een van de leerkrachten, wel met (jonge) klasgenoten. De klas hoeft niet in quarantaine."

"We hebben van de GGD gehoord dat de kans op verspreiding van het virus door deze leerling erg klein is"

Dat de schoolklas gisteren werd gevraagd een dagje thuis te blijven, was een keuze van de school zelf. "We kregen na het nieuws van zondag, pas maandag uitsluitsel van de GGD. We hebben het zekere voor het onzekere genomen en de klas gevraagd een dagje thuis te blijven totdat we meer zouden weten."

Gewoon weer naar school

De besmette leerling zit ziek thuis. De bewuste schoolklas was vandaag gewoon weer op school. "We hebben van de GGD te horen gekregen dat de kans op verdere verspreiding van het coronavirus door deze leerling of zijn klasgenoten erg klein is. Het gaat om een jonge leerling met een leeftijd waarvan gezegd wordt dat deze het virus amper of niet verspreid. We zien dan ook geen enkele reden om meer maatregelen te nemen dan we nu al doen en de klas zelf kan gewoon weer lessen volgen. Natuurlijk houden we de situatie wel scherp in de gaten."

Volgens rector Boswijk hoeven ouders of andere leerlingen van de school zich geen zorgen te maken over de coronabesmetting. "We volgen de lijn van de GGD. Als we ook maar enigszins te horen zouden krijgen dat er gevaar loert, dan nemen we geen enkel risico."

Volgende keer

De rector van de school beseft terdege dat het zeker niet de laatste keer zal zijn dat een van de leerlingen besmet blijkt met het coronavirus. "Dat zal zeker vaker voor gaan komen. We hebben op school veel maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat betekent onder meer dat docenten les geven vanachter een spatscherm. Ik denk ook dat we deze maatregelen goed op orde hebben. Toch zullen we per geval bekijken wat we doen als er iemand besmet blijkt met het virus op school. De volgende keer kan het bijvoorbeeld een oudere leerling zijn en zullen we misschien andere maatregelen moeten nemen."