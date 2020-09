'Honderden banen Tata Steel verdwijnen', ondernemingsraad woedend om communicatie

IJMUIDEN - Er verdwijnen de komende jaren 850 arbeidsplaatsen bij Tata Steel in IJmuiden. Dat meldt De Financiële Telegraaf op basis van bronnen rondom de directie. Zowel de ondernemingsraad als de vakbonden bij de staalgigant geven tegen NH Nieuws aan dat dit tegen alle afspraken in gaat.

Volgens een bron binnen FNV Tata Steel zou het getal van 850 vanmorgen tijdens een overleg tussen de top binnen Tata Steel Europe genoemd zijn door de Europese HR-manager, waarna iemand in de Europese top dit vervolgens heeft gelekt aan de Telegraaf.

Het nieuws komt als een donderslag bij heldere hemel voor de vakbonden, die vanmorgen juist een overleg gepland hadden staan over de afspraken die met de directie gemaakt zijn over de bedrijfsstructuur.

Boventallige medewerkers

In een brief van gisteren van de directie aan het personeel, in handen van NH Nieuws, valt te lezen dat er vooralsnog geen sprake is van gedwongen ontslagen. "De focus is gelegd op het minimaliseren van banenverlies. Zoals eerder overeengekomen en gecommuniceerd, zal verlaging van personeelskosten in Nederland worden bereikt binnen het kader van het werkgelegenheidspact. Dit betekent dat boventallige medewerkers worden begeleid van werk naar werk."

In de brief worden geen concrete aantallen genoemd over het aantal ontslagen.

'Volstrekt onduidelijk'

Tata Steel zei eerder tijdens onderhandelingen toe dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen in IJmuiden. De 850 plaatsen zouden vrijkomen door natuurlijk verloop en omscholing.

Volgens Gerrit Idema van de Ondernemingsraad (OR) is het 'volstrekt onduidelijk' wat er aan de hand is en waarom dit nieuws naar buiten is gebracht. Volgens hem was de afspraak dat de OR op de hoogte zou worden gebracht van communicatie op het gebied van reorganisatie.

Daarnaast geeft hij aan dat met de vakbonden en de OR is besproken dat er geen vast aantal ontslagen zou vallen, maar dat er binnen de situatie gekeken zou worden naar de mogelijkheden. Idema zegt dat het nieuws van vanmorgen compleet tegen de afspraken ingaat en dat de ondernemingsraad niet akkoord gaat.

FNV

Roel Berghuis van FNV Metaal laat via Twitter weten dat het nieuws volstrekt onaanvaardbaar is. Hij vraagt zich hardop af of Tata Steel wel betrouwbaar is.