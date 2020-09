Amsterdamse horecazaken sluiten voor het eerst verplicht vroeg de deuren

AMSTERDAM - Sinds gisteravond zijn de aangescherpte coronamaatregelen van kracht. En die maatregelen komen hard aan bij de horecazaken in Amsterdam. Om negen uur 's avonds mag er niemand meer naar binnen, een uurtje later moet iedereen de deur al uit. Bij café-restaurant De Tulp zijn ze er niet blij mee.

Quote

Want vandaag hebben de medewerkers gehoord dat ze ernstig rekening moeten houden met gedwongen ontslagen. Ook het vaste schoonmaakbedrijf is bedankt voor haar diensten. Alles om te overleven. Paulo vindt dat de horeca onevenredig hard wordt geraakt. "Ik snap dat er iets gedaan moet worden. Maar de overheid kan alleen de horeca en publieke plekken handhaven. Achter de voordeur, bij de mensen thuis, kunnen ze nu wettelijk niets doen. In die zin betalen wij een hele hoge prijs voor relatief weinig effect."