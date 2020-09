Horeca Amsterdam wil versoepeling van versoepeling: 'Vanaf 1 november terrassen ook langer open'

AMSTERDAM - Dankzij de versoepeling van het terrassenbeleid hebben veel horecaondernemers het hoofd net boven water kunnen houden tijdens de coronacrisis. Kleine kroegen hebben wat tafels en stoelen buiten kunnen zetten, bestaande terrassen mochten tijdelijk uitbreiden. Maar de versoepeling van het terrassenbeleid loopt tot 1 november. Wat er daarna gebeurt is nog onduidelijk.

NH Nieuws / Barbara Mulder

In het ergste geval besluit de gemeente dat de versoepeling van het terrassenbeleid niet wordt verlengd. Alleen al bij het idee krijgt Arjan de Waard pijn in de buik. De Waard is ondernemer op het Leidseplein en bestuurder bij de Koninklijke Horecabond. "Ik denk dat zo'n veertig procent het dan niet gaat halen."

De Waard wil niet alleen dat de versoepeling wordt verlengd, hij vindt ook dat die versoepeling nog wel wat soepeler kan. "We willen eigenlijk ook dat er terrasoverkapping komt, en ook verwarming." Open tenten en losse terrasverwarming zijn nu niet toegestaan.

Jamie van der Will is eigenaar van café-restaurant de Tulp aan het Marie Heinekenplein in de Pijp. Hij heeft zijn terras flink kunnen uitbreiden, en heeft daardoor een paar goede maanden gehad. "Bijna tachtig procent van de omzet hebben we buiten gedraaid." Jamie hoopt dat het terras ook na 1 november mag blijven staan. En in de winter niet al om acht uur 's avonds dicht moet, zoals nu het geval is. tekst gaat verder onder de video

Horeca wil terrassen langer open - NH Nieuws

Jamie wil ook graag wat grote warmteblazers op het terras zetten en zeilen ophangen. "Om het toch lekker warm te houden op het terras." En als hij dan toch bezig is: "Een schaatsbaan bij de fontein. We mogen dromen." Jamie hoopt dat de gemeente snel duidelijkheid kan geven. "We krijgen vaak pas op het laatste moment te horen wat we kunnen of moeten doen. Als we snel weten wat er gaat gebeuren kunnen we ermee aan de slag."