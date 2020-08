'Registratieplicht van gasten vanwege corona is horeca pesten'

De eigenaar van drie café's in Haarlem (In den Uiver, Bierlokaal De Uiver en Wijnlokaal Loutje) zegt dat de regering ongetwijfeld goede intenties heeft met de nieuwe maatregel, maar dat die wel van achter een bureau moet zijn bedacht. "Als je ervaring in de horeca hebt, verzin je dit niet. Het is de zoveelste maatregel die de horeca wordt opgelegd en niemand anders. Als je bij de slager bent, staan er twintig man in de zaak, echt niet op anderhalve meter, en die slager gaat ook niet ieders naam en telefoonnummer vragen."

Oneerlijk

Dat horeca-zaken daarnaast een sluiting van twee weken riskeren als er een coronageval is terug te leiden naar café of restaurant, noemt hij 'oneerlijk' omdat dat in andere branches niet geldt. Bovendien doen horeca-zaken volgens hem al alles om corona te bestrijden. "Wij zijn er ook bij gebaat corona buiten de deur te houden. Dat is ook in ons belang net zo goed als dat ik geen bedorven producten in de zaak wil hebben."

Politieagentje

Hildo vindt het geen goed idee dat uitbaters 'weer politieagentje moeten gaan spelen' en gasten lastig vallen met vragen. "Daar hebben we als horeca moeite mee. We hebben een gastvrij vak en willen het de mensen naar de zin maken. De gast is sowieso al corona-moe. Bovendien, hoe weten we of iemand zijn echte naam op geeft? En hoe lang moet ik die gegevens bewaren? Dan heb ik er weer een hele administratie erbij."

Zijn verwachting is dat de meeste horeca-mensen zich toch gaan houden aan de nieuwe maatregel, ook al is het de vraag of die verplicht is. Overigens had de horeca het volgens Hildo veel logischer gevonden om gasten te temperaturen en zo zieke mensen buiten de deur te houden. "Daar zou iedereen zo aan meedoen."

Hij denkt dat de ministers in Den Haag al bezig zijn met de verkiezingen volgend jaar maart. "Daar heeft het zeker mee te maken. Ze willen goede sier maken en kunnen vertellen hoe hard ze hebben opgetreden tijdens de coronacrisis."