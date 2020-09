Geen uitzondering voor podia in Amsterdam: groepsgrootte blijft 30 personen

Dat laat een woordverder van burgemeester Halsema zojuist weten. Ze noemt de maatregel 'heel pijnlijk'. "Maar met het besmettingsniveau vindt de voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester generieke ontheffingen voor theater en bioscopen niet verantwoord."

Gezamenlijke lijn

Overigens wordt er wel met het Rijk en de Veiligheidsregio's gesproken over een 'eventuele gezamenlijke lijn voor ontheffingen voor culturele instellingen'. Het zou dus kunnen betekenen dat er op een later moment wel uitzonderingen gemaakt worden, maar daar is voorlopig dus nog geen sprake van. De woordvoerder zegt wel dat de maatregel niet geldt voor musea.

De extra maatregelen werden gisteravond gepresenteerd, maar toen leek het er nog op dat er waarschijnlijk uitzonderingen gemaakt zouden worden. "Ik ben blij dat ik als voorzitter van de Veiligheidsregio voor gebouwen van groot belang een uitzondering mag maken", zei Halsema. Ze zei met andere regio's te willen praten over een norm die willekeur tegengaat en ervoor zorgt dat de regio's 'de gelijke uitzondering maken'.

Paradiso

Helemaal duidelijk is het niet, maar het maximumaantal van dertig bezoekers lijkt ook te gelden voor poppodia. Paradiso laat aan AT5 weten een optreden van vanavond af te blazen omdat er geen ontheffing verleend wordt. "Morgen krijgen we te horen hoe het verder gaat."

Televisiepresentator Cornald Maas, die zich de afgelopen maanden hard heeft gemaakt voor de culturele sector, spreekt schande van het ontbreken van de ontheffingen. "De theaters die zo tegen de klippen op coronaproof zijn en ingrijpende maatregelen hebben genomen. Nee, leg vliegmaatschappijen intussen vooral niks in de weg en test vooral niet mensen die op Schiphol landen vanuit risicogebieden."