Steeds meer Amsterdamse instellingen verplichten mondkapjes

AMSTERDAM - Bij steeds meer bedrijven in Amsterdam is het vanaf morgen verplicht om een mondkapje te dragen. Zo moeten bezoekers van het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum een mondkapje op en ook de Bijenkorf kom je niet in zonder kapje.

Charlie Lou

Het kabinet heeft gisteren nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd om de tweede coronagolf tegen te gaan. Voor winkels wordt de mogelijkheid geboden om klanten die geen mondkapje dragen te weigeren. Steeds meer bedrijven in Amsterdam lijken hier gehoor aan te geven. Een woordvoerder van het Rijksmuseum laat weten de eerste week coulant om te gaan met bezoekers die niet op de hoogte zijn van de nieuwe maatregelen. Voor kinderen tot 13 jaar geldt de maatregelen niet. Bijenkorf, Filmhallen en OBA Verder laat het museum weten dat er geen extra beveiliging komt in het gebouw. "Het bezoek is heel veilig en het is sowieso rustig nu. De bezoekersaantallen zijn de afgelopen tijd enorm gedaald: voor corona hadden we per dag 8.000 tot 10.000 bezoekers, afgelopen weekend hadden we er 1.700 op één dag." Ook een bezoek aan de Bijenkorf zit er zonder mondkapje niet meer in. Het warenhuis stelt het dragen van de kapjes verplicht in onder andere de Amsterdamse vestiging.