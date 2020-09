Meer sterfgevallen en nieuwe besmettingen: coronavirus nog niet weg uit Gooise tehuizen

BUSSUM - Met drie nieuwe sterfgevallen houdt het coronavirus het Bussumse verpleeghuis Patria nog altijd in haar greep. Het verpleeghuis is niet het enige in de regio: ook het Hilversumse Gooiers Erf is nog altijd niet 'coronavrij'.

Het Bussumse verpleeghuis sloot drie weken geleden haar deuren nadat bewoners op drie verschillende leefgroepen besmet bleken met het coronavirus. Het bleek totaal te gaan om twaalf besmette bewoners. Patria meldde vorige week al dat daarvan vier bewoners waren overleden. Dat aantal is afgelopen week opgelopen naar zeven, zo laat het weten aan de Gooi en Eemlander.

Patria is vanwege de coronagevallen nog altijd dicht voor bezoek van buitenaf. Bestuurder Roy Dom van het overkoepelende Nusantara Zorg gaf vorige week al aan te hopen dat de uitbraak van het virus na de twaalf besmettingen onder controle is.

Afdelingen Gooiers Erf nog dicht

Ook het Hilversumse verpleeghuis Gooiers Erf heeft nog altijd te kampen met coronabesmettingen. Het verpleeghuis was eerder geheel gesloten vanwege de besmettingen onder bewoners en medewerkers, maar is sinds drie weken grotendeels weer open. Toch is het virus nog niet weg: twee woongroepen zijn nog dicht.

Het coronavirus lijkt zich vooral nog te concentreren op één woongroep. "Daar zijn de afgelopen week nieuwe besmettingen bijgekomen. Op één andere woongroep zijn er geen nieuwe besmettingen, maar is er nog wel sprake van een quarantaineperiode. De verwachting is dat deze periode op korte termijn zal aflopen", aldus de overkoepelende zorggroep Inovum op haar website.

De twee woongroepen met besmettingen blijven voorlopig nog dicht voor bezoekers. Medewerkers en bewoners van de afdelingen worden extra goed in de gaten gehouden en regelmatig getest.

Medewerker Beukenhof besmet

Van verzorgingshuis de Beukenhof in Loosdrecht is een medewerkers positief getest op het coronavirus. Daardoor is een afdeling voorlopig gesloten voor bezoek. Medewerkers en bewoners die in contact zijn geweest met deze medewerker worden getest.