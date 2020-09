Coronavirus treft Bussums verpleeghuis: vier sterfgevallen en acht besmettingen

Het coronavirus is uitgebroken op drie verschillende leefgroepen. Toen de besmettingen aan het licht kwamen heeft het verpleeghuis maatregelen genomen: het verpleeghuis is nu al twee weken gesloten voor bezoek van buitenaf en bewoners zitten in quarantaine. Voor personeel gelden strengere beschermingsmaatregelen.

Waar de coronabesmettingen precies vandaan komen, weet het verpleeghuis niet. "Het kan overal vandaan komen", weet directeur-bestuurder Roy Dom van Nusantara Zorg. "Onze bewoners mogen alweer een tijdje bezoek ontvangen en mogen vanzelfsprekend ook zelf gewoon weer naar buiten. Ook zoeken ze elkaar weer op. Het is echt gissen waar het vandaan komt."

Derde Gooise verpleeghuis met corona

Verpleeghuis Patria aan de Bussumse Ceintuurbaan is het derde Gooise verpleeghuis in korte tijd waar coronabesmettingen zijn. Eerder ging verpleeghuis Gooiers Erf in Hilversum al op slot en onlangs bleken er ook bewoners en medewerkers van het Bussumse woonzorgcentrum De Gooise Warande besmet met het virus. Voor Patria is het de eerste keer dat er bewoners besmet zijn. "We zijn heel lang coronavrij gebleven. We hebben ook ontzettend veel gedaan om het coronavirus buiten de deur te houden. Maar we worden nu toch geraakt", legt Dom uit.

Onder controle

Van de nog besmette bewoners maakt een deel het naar omstandigheden redelijk. "Over de anderen hebben we meer zorgen. We merken ook dat bewoners die niet ziek zijn zich zorgen maken om ziek te worden, maar paniek is er niet bij ons binnen. We hopen dat we de uitbraak nu onder controle hebben en dat alles snel achter de rug is."