KNVB houdt amateurvoetbal overeind

De bond vindt het belangrijk dat er gesport kan blijven worden. Na de persconferentie van maandag werd gesproken over het mogelijk stilleggen van de amateurcompetities gedurende drie weken, maar dinsdag besloot de KNVB hier van af te zien.

Het is namelijk veilig en verantwoord om te voetballen. Dat vindt niet alleen de KNVB, dat vinden NOC*NSF en alle sportbonden in Nederland. Bewegen is gezond en belangrijk in deze tijd. Alle competities, veld- en zaalvoetbal, blijven dan ook de komende drie weken doorgaan volgens het huidige speelschema."

Het sluiten van de sportkantines heeft wel financiële gevolgen voor de clubs en verenigingen. De baromzet is voor veel clubs de belangrijkste bron van inkomsten. "Dat deze nieuwe maatregelen, ondanks complimenten van de minister-president aan de sport, zijn genomen, is een enorm zware klap voor alle verenigingen en de vrijwilligers die keihard werken om een veilige situatie voor haar leden te creëren", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.