Voetballen zonder publiek: "Zuur en balen"

VOLENDAM - "Zuur en balen, maar we begrijpen het ook." Dat is de reactie van Richard de Weijze, zakelijk directeur van FC Volendam, op het kabinetsbesluit de komende weken geen publiek toe te laten tot de stadions.

"In de stadions zelf is het echt goed voor elkaar"

"In de stadions zelf is het echt goed voor elkaar", zegt De Weijze. "Het is een veilige plaats. Voor de BVO's (betaald voetbal organisaties red.) is het hartstikke zuur voor al het werk dat erin gestoken is. Al die maatregelen kosten ook allemaal geld. Natuurlijk staan wij niet boven de maatschappij. Alleen is het wel een teleurstelling als je er alles aan gedaan hebt. Het is de situatie waarin we zitten en die verander je niet."

FC Volendam gebruikt de voorlopige sluiting van het stadion voor publiek om de afgelopen periode te evalueren. En zodra de toestemming er weer is om de hekken van het slot te halen, is FC Volendam volgens De Weijze ook direct klaar om mensen te ontvangen. Of dat over drie weken zover is? "Fingers crossed", besluit hij.