Overdekt winterterras Waagplein en Brug op losse schroeven? "We leggen ons hier niet bij neer"

ALKMAAR - Het hadden de komende maanden twee grote, gezellige, overdekte winterterrassen moeten worden op het Alkmaarse Waagplein en de Platte Stenenbrug. In plaats daarvan zitten de horecaondernemers nu in grote onzekerheid. Na de opgelegde horecabeperkingen worden de plannen opnieuw onder de loep genomen. "Het moet doorgaan, dit gaat ondernemers redden", zegt Ronald Rooker Gunnery's Irish Pub hoopvol.

Schouten: "De tent over het Waagplein wordt waarschijnlijk gezien als één ruimte. En het maximale aantal toegestane aantal mensen, 30, is financieel gezien en ook qua gezelligheid niet realistisch."

De gemeente zei open te staan voor dit soort ideeën, nadat zij het terrasseizoen verlengde tot 1 november. Ook de ondernemers op de Platte Stenenbrug dienden een overkappingsplan in, met dezelfde winterse sfeer. Het leek erop dat alles door zou gaan, aldus de ondernemers. Maar na de persconferentie van gisteravond is alles onzeker.

De tent van vijftien bij vijftig meter over het Waagplein leek een perfecte oplossing om het terrasseizoen van dit jaar met een paar maanden te verlengen en daardoor een aantal horecaondernemers te redden van een faillisement. "Er zouden dennenbomen in komen, lichtjes, glazen wanden en met een doorzichtig dak", vertelt initiatiefnemer Ed Schouten van De Waag aan NH Nieuws.

De ondernemers van het andere, iets kleinere horecahart van Alkmaar, de Platte Stenenbrug hebben iets meer vertrouwen in dat de overkapping op 1 november gewoon wordt gemaakt.

De tentenopstelling is iets anders. "De bedoeling is dat er lage tussenwanden in komen, zodat het wel open is, maar toch gescheiden. Zo kunnen er maximaal dertig mensen zitten per tent."

Tekst gaat door onder de foto