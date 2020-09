Van 'de hel' tot 'dodelijk': horeca vreest gevolgen nieuwe coronamaatregelen

"Ik vrees voor zwaar weer", zegt Priscilla Lesage, eigenaresse van café Aan den Sluizen in IJmuiden. Ze noemt de maatregelen 'ridicuul' en vindt ze misplaatst, want volgens haar is de kans op besmetting in winkels veel groter dan bij haar aan de bar. Ze pleit dan ook voor 'strengere maatregelen op andere plekken'. "Hoe moeten we dit anders volhouden?"

Ook Marcel Korver van het Heemskerkse café Ons Plein vindt het niet eerlijk dat de horeca opnieuw zo hard wordt getroffen. "Als je ziet wat er in de bouwmarkt of supermarkt de laatste tijd is ontstaan aan drukte, dan vraag ik me af: Waarom zetten ze daar niet eens drie boa's neer om te gaan handhaven?"

Natte sector

Voor Ad Baltus, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Noord-Holland Noord, valt de 'schade' enigszins mee. Hij is eigenaar van restaurant De Nadorst in Blokker en had verwacht dat het aantal mensen aan dezelfde tafel zou worden beperkt tot twee. "Dus het heeft mij positief verrast dat dat er toch vier mogen zijn. Dat betekent dat ik nu drie tafels op dezelfde afstand en op anderhalve meter neer kan zetten, waar dat er eerder twee waren."