"Er is niks gezegd over een noodpakket, dit is wéér een klap voor de cafés!"

ALKMAAR - "We blijven in een zwart gat kijken", zegt Bert Duijneveld van café 't Waertje in Heerhugowaard na de bekendmaking dat zijn zaak de komende drie weken om 22.00 uur dicht moet. Ook ondernemers in Alkmaar balen als een stekker. "Het wordt een hele zware winter. Dit is de hel."