Dringend een huis nodig? Schagen komt met een 'spoedzoekershotel' als oplossing

SCHAGEN - Wie dringend een huis nodig heeft, maar van wie de situatie niet schrijnend genoeg is voor een urgentieverklaring, kan straks in Schagen tijdelijk terecht in een 'spoedzoekershotel'. Hier kunnen mensen net zolang blijven wonen tot ze genoeg punten hebben verzameld voor een eigen huis. "Het lost een deel van het probleem op", zegt wethouder Jelle Beemsterboer, "maar ook hiervoor zal straks een wachtlijst zijn."

Het idee is dat mensen niet meer, bijvoorbeeld illegaal op een industrieterrein hoeven te wonen, maar in alle rust een nieuwe woning kunnen zoeken. Beemsterboer: "Als ze genoeg punten hebben verzameld om een eigen huis te vinden, gaan ze er weg. Doorgaans duurt dat zo'n twee tot vijf jaar." Waar het spoedzoekershotel komt te staan, is nog niet helemaal zeker. "We denken aan de oude handbalvelden in Schagen, aan de Piet Ottstraat. Hopelijk kunnen we snel beginnen met bouwen, al verwacht ik niet dat het er binnen een jaar staat."

"In uitzonderingsgevallen kunnen mensen aanspraak maken op een urgentieverklaring", vertelt Beemsterboer. "Bijvoorbeeld bij gescheiden ouders van wie de kinderen ook nergens naartoe kunnen. Dan worden ze bovenaan de wachtlijst geplaatst en kunnen ze zo eerder een sociale huurwoning krijgen. Maar dat komt maar zo'n 20, 25 keer per jaar voor. Voor minder dringende gevallen wordt gesproken over 'spoedzoekers'. En voor hen is dit hotel bedoeld."

Mensen die in scheiding liggen - met of zonder kinderen - en nog jaren bij hun ex-partner in huis moeten wonen. Of jongeren die graag een eigen plekje willen, en soms al toe zijn aan een gezin, maar noodgedwongen nog steeds bij hun ouders zitten. Wethouder Jelle Beemsterboer kent tal van schrijnende verhalen. En het probleem wordt eerder groter dan kleiner.

De wethouder zet zich al jaren met succes in voor het bouwen van meer woningen in de gemeente Schagen. "We zijn volle bak gaan inzetten op meer productie en zijn duizend procent gegroeid. Toen we er in 2014 mee begonnen, werden maar 36 woningen per jaar gebouwd in deze gemeente, dat zijn er nu 300. En toch blijft de vraag enorm, vooral in Schagen. Op enkele tientallen huizen schrijven doorgaans met gemak honderden geïnteresseerden zich in. Zo hadden 340 mensen zich ingeschreven op twaalf koopwoningen aan de Nijverheidsstraat in Schagen, en er waren liefst 826 gegadigden voor 48 huurwoningen aan de Beethovenlaan."

Een ander probleem is dat huizen lang niet altijd terechtkomen bij lokale woningzoekenden, maar dat ze worden verkocht aan Amsterdammers of inwoners uit de regio Alkmaar. "Nieuwe huizen proberen we regionaal te verkopen", zegt Beemsterboer. "In Waarland is dit goed gelukt. Bij bestaande woningbouw kan dit niet, er is immers vrijheid van vestiging."

Bouwen in 2022

Tegelijk met het spoedzoekershotel heeft Beemsterboer ook zijn handtekening gezet onder het bouwen van meer woningen, dit keer in Sint Maartensbrug, Oudesluis en Tuitjenhorn. "Sint Maartensbrug is het meest concreet. Een project voor ongeveer 25 huurwoningen op de locatie waar de oude school staat is de eerste waarmee we in het dorp aan de slag willen. Als het meezit kunnen we daar in het derde kwartaal van 2022 starten met de bouw."

Hij mag dan wel interesse hebben getoond in het lidmaatschap van de Tweede Kamer, meer woningbouw realiseren blijft Beemsterboer als zijn hoofddoel zien. "Als het aan mij ligt, komt er weer een minister van Volkshuisvesting. Er is echt nood aan de man. Maar ik hoop dat we er flink de schouders onder zetten en dat we er dan uiteindelijk komen met z'n allen."