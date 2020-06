Wethouder Jelle Beemsterboer wil Tweede Kamer in: "Opkomen voor Noord-Holland Noord"

SCHAGEN - Jelle Beemsterboer, wethouder in Schagen, heeft zich aangemeld voor de kieslijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. In maart 2021 mogen we weer naar de stembus. Hij hoopt dat hij dan ergens in de top tien van kandidaten te vinden is.

Beemsterboer is 36 jaar oud en straks, als de verkiezingen plaatsvinden, 15 jaar actief in de lokale politiek. Hij wil nu de volgende stap maken. "Ik vind politiek gewoon erg leuk. Je merkt dat je dingen kunt veranderen, mensen kunt helpen", legt Beemsterboer uit. "En ja de Tweede Kamer is toch de Eredivisie van de politiek.

De huidige wethouder van de gemeente Schagen heeft zich twee concrete doelen opgelegd mocht hij een zetel in het parlement weten te bemachtigen: "Ik wil dat deze regio beter gehoord wordt. Er zijn nu wel Kamerleden uit ons gebied maar die zijn niet direct vertegenwoordiger van de regio. En dat kan wel schelen als er rijksgeld naar grote projecten gaat of als er grote beslissingen worden genomen over sectoren die hier belangrijk zijn voor de werkgelenheid."

Woningnood

Daarnaast wil Beemsterboer zich gaan inzetten voor woningbouw, iets waar hij zich nu ook al mee bezighoudt. "Ik wil de woningnood oplossen, daar komt het op neer. Hier in Schagen heb ik me volle bak ingezet voor de woningbouw. Er zijn heel veel mensen zonder huis in Nederland en dat is een schande en het wordt alleen maar erger. Dus ja, als niemand het oplost dan ga ik het zelf maar doen."

In oktober moet duidelijk zijn wie er uiteindelijk op de kieslijst van het CDA komen te staan. De komende tijd zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden. "Een plek in de top tien zou ik echt een hele eer vinden. Maar er wordt natuurlijk goed naar de verdeling gekeken tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen maar ook een goede spreiding over de provincies.

Wethouder

Als Beemsterboer een zetel weet te bemachtigen in de Tweede Kamer, dan legt hij zijn functie van wethouder in Schagen neer. "Het is best een spannende stap. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Er zijn best veel mensen binnen het CDA die weten wie Jelle Beemsterboer uit de gemeente Schagen is. Dus dat moet wel goed gaan komen, denk ik."