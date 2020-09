Tot tien jaar cel voor aanslag op kantoor van De Telegraaf

Vier anderen worden vrijgesproken van betrokkenheid bij de brandstichting. Eén van hen is wel schuldig aan heling van de gebruikte vluchtauto, een ander aan deelname aan de criminele organisatie. In dat onderzoek krijgen verder nog eens 4 anderen straffen opgelegd voor heling, drugsbezit of deelname aan de organisatie.

Op 26 juni 2018 reed midden in de nacht een Volkswagen Caddy in op de gevel van De Telegraaf. De auto werd daarna in brand gestoken. Een deel van het pand raakte zwaar beschadigd, maar niemand raakte gewond. De daders vluchtten in een Audi, die later uitgebrand werd aangetroffen in Amsterdam-Noord.

