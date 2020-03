Verdachten aanslag De Telegraaf voor rechter: "Aanslag op journalistiek en democratie"

Voor de behandeling van de zaak is tien dagen uitgetrokken. De rechtszaak vindt plaats in de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp. In de zomer van vorig jaar vond er al een inleidende zitting plaats.

Volgens politie en justitie is er sprake is van een aanslag op de persvrijheid. Dat vindt ook de advocaat van De Telegraaf, Christien Wildeman. "Er is geen twijfel bij De Telegraaf dat het daarover gaat."