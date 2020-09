Zaalvoetbal: nieuwe zege White Stones, FC Marlène onderuit

EGMOND AAN DEN HOEF - De zaalvoetballers van White Stones zijn ook na vier wedstrijden in het nieuwe eredivisie-seizoen nog altijd ongeslagen, De ploeg uit Egmond bond dit keer Groene Ster uit Vlissingen aan de zegekar: 6-4. FC Marlène ging daarentegen in eigen huis onderuit tegen De Hommel.

White Stones - Groene Ster 6-4

Het zijn ongekende tijden voor White Stones. De ploeg van trainer Rogier Bunink gaf met de 6-4 zege op Groene Ster een goed vervolg aan toch al zo succesvolle seizoenstart die het team draait. White Stones trapte het seizoen af met een 1-8 overwinning bij AGOVV en speelde daarna twee duels op rij gelijk, tegen Lebo (3-3) en Den Haag (6-6). Na de winstpartij op Groene Ster nemen de Noord-Hollanders nu de tweede plaats op de ranglijst in, al hebben ze wel de meeste duels gespeeld in de competitie.

FC Marlène - De Hommel 3-5

Voor Marlène verliep de avond wat somberder. De Heerhugowaarders konden de punten in duel met De Hommel niet in de Waardergolf houden. Na een vroege achterstand maakte Martin van Eeuwijk er 1-1 van, waarna Illias Bouzit even later een nieuwe achterstand ongedaan maakte: 2-2. Bouzit maakte op aangeven van Amir Molkarai ook de 3-3, maar diezelfde Molkarai mocht kort daarna het veld verlaten met een rode kaart. De Hommel profiteerde van de overtalsituatie, waarna Marlène de opgelopen 3-5 achterstand deze keer niet meer wist om te keren.

Overige uitslagen Noord-Hollandse teams:

ASV Lebo - AGOVV 4-0

Feyenoord - Texel '94 4-2

Veerhuys - Leekster Eagles 3-3