Veerhuys wint inhaalduel in absolute slotfase tegen ZVV Volendam

VOLENDAM - Het Hoornse HV/Veerhuys heeft vrijdagavond het inhaalduel met ZVV Volendam gewonnen. Het duel leek af te stevenen op een gelijkspel, totdat de zaalvoetballers uit Hoorn in de laatste seconde toesloegen.

In de eerste helft kwam de ploeg van Antoine Gooyers op voorsprong. Robin Bont maakte na rust gelijk. Hierna scoorde Veerhuys 1-2. In de laatste fase bracht Johan Keizer het team van Hjalmar Hoekema op voorsprong, maar de zaalvoetballers uit Hoorn sloegen dus in de slotfase toe.

De wedstrijd stond eigenlijk vorige week op het programma, maar werd uitgesteld vanwege een coronabesmetting. Volgens Hoekema had dat duel achteraf toch gespeeld kunnen worden.