Zaalvoetbal: Hovocubo verpulvert Den Haag, verlies voor Texel

ZVV Den Haag - Hovocubo 2-18

Op bezoek bij Den Haag was het een ware speeltuin voor de zaalvoetballers Hovocubo. Na de 0-1 van Appie Attahiri kwamen de Hagenezen weliswaar nog op gelijke hoogte, maar daarna ging het snel voor de ploeg uit Hoorn. Door mede twee eigen doelpunten werd het al snel 1-4, waarna de regerend landskampioen via doelpunten van Younes Daari (4x), Faisal Mellah (4x), Soufian Charroui (4x), Attahiri (2x) en nogmaals een eigen doelpunt uitliep tot 1-18. Het slotakkoord was voor Den Haag, dat de avond met de 2-18 misschien een klein beetje minder zuur maakte.

FC Eindhoven - Texel '94 8-3

De zaalvoetballers van Texel '94 wisten hun overwinning van vorige week tegen Volendam geen goed vervolg te geven. Binnen tien minuten keken de eilandbewoners al tegen een achterstand van 3-0 aan door doelpunten van Dennis van den Eijnden, Bilal Achenteh en Ayoub Boukhari. Nogmaals Achenteh en Boukhari en Raphinha zorgden voor de overige treffers in de eerste helft voor de Eindhovenaren, terwijl Yorgo Helleman ondertussen voor de 5-1 had gezorgd.

Texel kwam in de tweede helft beter voor de dag en leek via doelpunten van Patrick Nieboer en Jesper Arkenbout terug te komen in de wedstrijd. Zakaria Amrani gooide de wedstrijd vervolgens echter hoogstpersoonlijk in het slot: 8-3.

Overige uitslagen:

Leekster Eagles - FC Marlène 1-6

White Stones - ASV Lebo 3-3

Volendam

Het duel tussen ZVV Volendam en Veerhuys werd door de KNVB afgelast wegens een coronageval bij de thuisploeg. Die wedstrijd wordt volgende week (18 september) ingehaald.