Molenmuseum vertelt het verhaal van drie eeuwen Zaanse molens

ZAANSE SCHANS - Bezoekers van de Zaanse Schans kunnen vanaf maandag 28 september terecht in het nieuwe Molenmuseum. Hier wordt nu nog de laatste hand gelegd aan het museum zodat alles op tijd af is voor de opening. Verslaggeefster Nicole Terborg nam alvast een kijkje.

Het museum gaat over drie eeuwen Zaanse Molengeschiedenis. Het bijzondere is dat hier vooral industriemolens stonden die wel 40 verschillende producten maakten.

"Dat zie je ook terug aan het aantal molens wat hier ooit heeft gestaan in de Zaanstreek. We spreken over 1100 molens in drie eeuwen tijd", vertelt conservator Henk Heijnen van het Molenmuseum.

Trots laat hij aan Nicole zien hoe de bezoekers aan de hand van verhalen van historische personages uit de Zaanstreek het museum kunnen beleven."Het zijn 'gewone inwoners' geweest die je hier ziet. Ze zijn bij ons bekend omdat ze geschriften hebben achtergelaten. Denk aan een arme arbeider, een rijke handelaar en een rijke juffrouw."

In het museum zijn bijvoorbeeld ook modellen die laten zien hoe molens werken. De Zaanse Schans hoopt dat, ondanks corona, er toch bezoekers komen. "We zijn nu aan het overleven. We maken ons ook zorgen over hoe het in de toekomst verder moet. Maar we weten wel één ding zeker: aan de wereld van windmolens zal het niet liggen."