Opening Zaans Molenmuseum uitgesteld wegens technische problemen

Het is niet de bedoeling dat er alleen toeristen komen, benadrukt Heijnen. Hij wil juist de volgens hem zo bijzondere collectie aan bezoekers uit de regio laten zien: "Nu zijn we eigenlijk een schatkamer van de geschiedenis, die we nu aan de mens willen laten zien en vooral ook aan onze Nederlanders."

Door technische complicaties is de opening van het museum voor publiek uitgesteld naar 28 september. "Achter de presentatie van de museale objecten en hun verhalen schuilt een complex innovatief ICT netwerk dat een aantal zaken aanstuurt."

Zo komt een grote videowand tot leven, is het mogelijk met een interactieve kaart door de geschiedenis van de Zaanstreek te dwalen en worden acht Zaanse gidsen sprekend opgevoerd om bezoekers van informatie te voorzien.



"Een paar elementen blijken nog niet naar behoren te functioneren", vervolgt de conservator. "Vooral de digitale kaart doet nog niet wat we ervan verwachten. Omdat we de bezoekers het beste willen bieden, is besloten om de openstelling uit te stellen. Als alles goed werkt, staat er een museum, dat met de nieuwste technologie de eeuwenoude technieken over het voetlicht brengt."

Op 25 september zal de officiële opening van het Molenmuseum voor genodigden plaatsvinden.