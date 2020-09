Bewonersgroep overhandigt 11.000 handtekeningen tegen hoogbouw Bergen aan Zee

BERGEN AAN ZEE - De Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee heeft vanavond een petitie tegen hoogbouw aan de kustlijn aan burgemeester Peter Rehwinkel overhandigd. Meer dan 11.000 mensen zetten hun handtekening onder de petitie 'Bescherm het duin'. "Laten we samen bruggen in plaats van eenzijdig muren bouwen."

De grootschalige bouwplannen, waaronder de bouw van het nieuwe Nassau hotel, stuiten op een steeds groter verzet. De boze burgers uit Bergen vrezen voor een skyline als Knokke aan de Vlaamse kust. Zelfs tijdens het overhandigen loopt de teller nog; inmiddels hebben 11.344 mensen de petitie ondertekend.

Fred Mathot, woordvoerder van de Verontruste Bewonersgroep Bergen aan Zee, hoopt dat de grote verzameling handtekeningen nu wél de aandacht van de gemeente zal trekken. "We hebben al eerder een enquête gehouden in het dorp en tachtig procent ziet niets in dit plan. De petitie ondersteunt onze peiling bij de bewoners."

De handtekeningen komen van toeristen, bezoekers en inwoners. "Het zijn allemaal mensen die de kust een warm hart toedragen en hier iets van vinden."

Stem des volks

De weerstand zit 'm vooral in de grootte van het hotel. "Het grootste project in Bergen aan Zee, sinds de tweede wereldoorlog, is in de ogen van het college kleinschalig", stelt Mathot. In het huidige ontwerp is er plek voor zestig hotelkamers, twintig recreatieappartementen, een parkeergarage en ruimte voor horeca en winkels. Volgens de gemeente allemaal passend bij de kleinschaligheid die het dorp kenmerkt.

"Een kleinschalig hotel ontworpen door een internationaal befaamde architect dat Bergen aan Zee de toekomst in helpt." Zo omschrijft wethouder Klaas Valkering de nieuwbouwplannen voor hotel Nassau.

Tegenstanders noemen het 'megalomaan'."Je kijkt hier straks tegen een enorme muur op. Meer dan tachtig procent is voor het bouwen van een hotel binnen het bestemmingsplan, en van de 401 mensen hebben er achttien geen mening en drie vinden het plan zoals het nu is wel goed. Tot nu toe heeft de gemeente er niets mee gedaan."

Ja-knikkers

Vanuit de gemeente zou er wel een reflectiegroep zijn opgezet, maar volgens Mathot mocht je daar alleen deel van uitmaken als je het eens was met de bouwplannen. "Aan die voorwaarden konden wij natuurlijk niet voldoen. Projectontwikkelaars wilden ons bij de gesprekken betrekken, maar we mochten alleen maar praten over de verrijking van het bestaande plan."