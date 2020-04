Weerstand tegen bouw nieuw hotel Bergen aan Zee: "Het is megalomaan"

De weerstand zit vooral in de grootte van het hotel. In het ontwerp wat nu voorligt is er plek voor 60 hotelkamers, twintig recreatieappartementen een parkeergarage en ruimte voor horeca en winkels. Volgens de gemeente allemaal passend bij de kleinschaligheid die het dorp kenmerkt. "Het is juist megalomaan. Eigenlijk kijken we zo meteen tegen een muur van 100 bij 40 meter op."

Ineke Aronds van Verontruste bewoners Bergen aan Zee woont pal tegenover het huidige hotel. Ze ziet de plannen niet zitten maar dat heeft volgens haar niets te maken met het feit dat ze de buurvrouw is. "We hebben een enquête gehouden in het dorp en 80 procent ziet niks in dit plan."

De angst is dat door deze bouwplannen de deur op een kier wordt gezet voor nog meer hoogbouw. Jan Schaafsma, die ook lid is van de bewonersgroep, noemt als doemscenario het Belgische Knokke waar het volstaat met hoogbouw. "Je ziet hier aan de boulevard al huizen verschijnen die hoger zijn dan is toegestaan. Als je Bergen echt wil beschermen, zul je dat met een andere kijk moeten doen."

Geen kolossaal hotel

Maar volgens wethouder Klaas Valkering is er wel degelijk rekening gehouden met de weerstand in het dorp. Het bestemmingsplan laat op dit moment op de plek van hotel Nassau de bouw van een kolossaal hotel toe in het kleine Bergen aan Zee. Desondanks is er gekozen voor een kleinschalig plan. "Het plan dat voorligt is een plan voor de bouw van een hotel met zestig kamers. Dat is niet veel. Tegelijkertijd wordt het hotel 90 centimeter hoger dan het huidige hotel."

Dat er juist nu in deze tijd een overeenkomst wordt gepresenteerd is volgens de bewoners verontrustend. Door het coronavirus kunnen de dorpsbewoners moeilijk bijeenkomsten beleggen om het plan te bespreken. "Het lijkt haast alsof het opzet is en de gemeente de plannen er op deze manier probeert door te drukken."

Maar volgens wethouder Valkering zijn er voor tegenstander nog genoeg mogelijkheden om hun stem te laten horen. "Over de nieuwbouw van hotel Nassau is al vaak en veel gesproken met inwoners van Bergen aan Zee en daarbuiten. Dit akkoord is daar niet het slot maar de inleiding van. Ook de komende tijd blijven wij als gemeente maar ook zeker de initiatiefnemers met iedereen die dat wil in gesprek om te komen tot een project waar we allemaal trots op kunnen zijn."