Romy (14) werd van haar fiets gegooid om een paar airpods

"Ze is weer op de fiets gestapt en kwam helemaal overstuur thuis. Dat is schrikken"

"De jongens haalden haar in en gaven een klap tegen het stuur. Romy is hard op het asfalt terecht gekomen. Er was niemand op de dijk om haar te helpen. Ze is weer op de fiets gestapt en kwam helemaal overstuur thuis. Dat is schrikken." Romy heeft erg veel last van haar arm en heeft er flink wat builen aan over gehouden en een gewonde knie.

De daders zaten volgens de moeder met zijn drieën op een Vespa motorscooter van het type GTS300. Ze zijn op andere plekken in Venhuizen en Grootebroek ook gezien. "Ik heb een foto van de drie jongens die op de scooter zitten en ze staan op camerabeelden in de buurt."

Terechtwijzing

Judith heeft aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart, vertelt een woordvoerder: "We doen onderzoek naar de poging tot beroving en vragen mensen die tips hebben contact met ons op te nemen." Wanneer Judith meer details heeft kan de politie haar mogelijk verder helpen. "Ik hoop gewoon dat deze jongens terecht worden gewezen; al is het door de politie of door hun ouders die hen herkennen. Als ik hoor dat mijn kind zoiets doet dan komt hij voorlopig het huis niet uit."

Romy moet de komende jaren dit stuk nog fietsen en dat vindt haar moeder geen prettig idee. "De schrik zit er goed in bij ons."