Politie zoekt getuigen van mishandeling op klaarlichte dag in Zwaag

ZWAAG - De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling die maandagmiddag plaatsvond aan de Keern in Zwaag. Bij die mishandeling liep een 47-jarige vrouw ernstig letsel aan haar schouder op.

De mishandeling vond plaats op maandag 21 september tussen 13.05 uur en 13.20 uur, tegenover wokrestaurant Pejo op de Keern in Zwaag. Het slachtoffer fietste op het fietspad toen ze van haar racefiets werd geslagen en in het naastgelegen water belandde. Daarbij liep het slachtoffer een breuk op in haar schouder.

Het slachtoffer schat de dader ergens tussen de 18 en 20 jaar oud. Hij heeft een verzorgd uiterlijk en waarschijnlijk blond haar. Tijdens de pleging van het geweldsdelict droeg hij een grote rode koptelefoon. Hij fietste op het midden van het fietspad en is het slachtoffer luid scheldend achterop gefietst.

Beloning

De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen van het misdrijf. De echtgenoot van het slachtoffer heeft een beloning van 500 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot identificatie van de dader.