Politie zoekt getuigen van overval op café in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De politie zoekt getuigen van de overval die dinsdagavond werd gepleegd op Café De Vriendschap in Enkhuizen. Aan het begin van de avond vielen twee overvallers het café aan de Kaasmarkt binnen en dwongen de barvrouw onder bedreiging van een mes om geld af te geven. De politie is op zoek naar twee daders en vraagt getuigen mee te kijken.

Van de tweede dader zijn minder details bekend. "We hopen dat deze omschrijving toch iets losmaakt bij mensen die deze mannen onbewust hebben zien rondhangen in de buurt van het cafe of zijn tegengekomen in de stad", aldus de woordvoerder van de politie. Tekst gaat door onder artikel.

De politie hoopt dat getuigen het onderzoek nu verder kunnen helpen. Er wordt gezocht naar twee daders van rond de 1.70 lang, beide met een lichtgetinte huid. Één van de daders had zwart, achterover gekamd haar. Hij droeg een donker trainingspak met een witte streep op de schouder en had een zwart mondkapje voor.

Het sporenonderzoek loopt nog en momenteel is de politie bezig camerabeelden van de omgeving uit te lezen op zoek naar de verdachten. De politie hoopt dat omwonenden of bezoekers van de stad hun camerabeelden of dashcambeelden willen delen in het belang van het onderzoek.

Mensen die meer informatie hebben over de verdachten of aanvullende beelden willen delen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.